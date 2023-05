Symbolbild: IMAGO / ZUMA Wire

Die Löhne und Gehälter der Mitarbeiter von Lieken, Glockenbrot und anderen steigen bis 2024 in drei Schritten.

Die Mitarbeiter in der bayerischen Brotindustrie bekommen 9,9 Prozent mehr Lohn und Gehalt. Darauf haben sich die Gewerkschaft Nahrung-Genuss-Gaststätten und der Arbeitgeberverband geeinigt. In der Milchwirtschaft gehen die Verhandlungen in die nächste Runde.

Die Beschäftigten in der bayerische Brotwirtschaft dürfen sich über ein sattes Plus bei den Löhnen und Gehältern freuen. Sie