Santiago Engelhardt

Die Zentrale von Coca-cola Europacific Partners in Berlin.

Kurz vor der nächsten Runde in den Tarifverhandlungen erhöht die Gewerkschaft Nahrung, Genuss, Gaststätten den Druck auf Coca-Cola. Für Dienstag hat die Gewerkschaft zum Streik an mehreren Standorten des Konzerns in Bayern aufgerufen.

