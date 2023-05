IMAGO / Fotostand

Dr. Oetker produziert in dem betroffenen Werk in Wittlich eigenen Angaben zufolge täglich rund 1,5 Millionen Tiefkühlpizzen und -snacks (Symbolbild).

Die Gewerkschaft Nahrung-Genuss-Gaststätten (NGG) hat die Mitarbeiter im Pizza-Werk von Dr. Oetker in Wittlich dazu aufgerufen, an diesem Monat ihre Arbeit niederzulegen. In knapp zwei Wochen gehen die Tarifgespräche weiter.

Im Rahmen der Tarifverhandlungen für die Nahrungsmittelindustrie in mehreren Bundesländern hat die Gewerkschaft Nahrung-Genuss-Gaststät