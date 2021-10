Vielfalt in der Tasse: Tee hat ganz unterschiedliche Farben.

Der wachsende Tee-Markt sorgt für Bewegung in der Branche. Franchisegeber Tee Gschwendner will seinen Vertrieb breiter aufstellen und testet den Verkauf einzelner Produkte in Supermärkten. Hauptvertriebsweg sollen jedoch die 126 Filialen bleiben.

Der wachsende Tee-Markt sorgt für Bewegung in der Branche. Franchisegeber Tee Gschwendner will seinen Vertrieb breiter aufstellen und testet den