Jonathan Mall vom Tech-Start-up Neuroflash zeigte auf, wie Brand Marketing durch KI und Psychologie effizienter werden kann. Der Genz Z widmete sich Jakob Neise, Gründer der Marketing-Agentur Play the hype. Er zeigte Beispiele aus der Food-Industrie, wie Marken die Zielgruppe auf Tiktok und Instagram erreichen und so Teil der Community werden.Als "Innovationslabor der Süßware" bezeichnet Bernd Nordmeyer, Initiator der Tessiner Innovationstage, die Workshop-Reihe am Lago Maggiore. Traditionell steht dabei neben neuen Ideen und Impulsen die Gelegenheit zum Austausch in einem inspirierenden Umfeld im Mittelpunkt.