cc

Profitiert von der Corona-Krise: Tiefkühldienste wie Eismann waren in der Pandemie besonders gefragt.

Die Eigentümerstruktur bei Eismann ändert sich: Nachdem sich der Tiefkühl-Lieferdienst in der Corona-Krise deutlich erholt hat, wandelt auch die Investmentbank J.P. Morgan ihre Forderungen an das Unternehmen in eine Beteiligung um. Das Bundeskartellamt hat bereits zugestimmt.

Die Eigentümerstruktur bei Eismann ändert sich: Nachdem sich der Tiefkühl-Lieferdienst in der Corona-Krise deutlich erholt hat, wandel