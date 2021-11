IMAGO / Countrypixel

Das Friedrich-Loeffler-Institut bestätigte den Fund des ASP-Erregers bei mehreren Schweinen im Landkreis Rostock.

Bisher war die Schweinepest nur in Brandenburg und Sachsen aufgetreten. Jetzt wurde die Tierseuche auch in Mecklenburg-Vorpommern nachgewiesen. In einer Schweinemastanlage bei Rostock waren mehrere Tiere verendet.

