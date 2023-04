IMAGO / Joerg Boethling

Trockenheit war in den vergangenen Jahren ein Problem für die Tomatenernte.

Mutti ist in Europa bereits die Nummer eins. In Deutschland will der Tomatenkonserven-Hersteller es noch werden. Mit einem stetigen Ausbau der Marktanteile hat er sich auf den zweiten Platz nach Hengstenberg mit Oro di Parma vorgekämpft.

Der Weg des italienischen Tomatenkonserven-Spezialisten Mutti in die Regale des deutschen Einzelhandels verläuft geradlinig: Von 1,7 Prozent Mar