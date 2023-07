IMAGO / Martin Wagner

In Deutschland werden jährlich 14 Mrd. Scheiben Toast gegessen.

Toast und Sandwiches sind preisgünstig und lange haltbar. Verbraucher legen die soften Scheiben deshalb immer öfter in den Einkaufswagen. Die führenden Hersteller Harry Brot und Lieken sind überzeugt: Das geht auch in Zukunft so weiter.

Toast und auch Sandwiches liegen weiter im Trend. Und das, weil sie vielseitig einsetzbar sind und mit süßem oder herzhaftem Belag oder auc