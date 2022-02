Unternehmen

USA im Blick: Die Y-Food-Gründer Benjamin Kremer (l.) und Noel Bollmann wollen expandieren.

Das schnell wachsende Startup Y-Food will seine Nährstoff-Drinks in noch mehr Regale bringen und hat dabei vor allem zwei Händler im Visier. Parallel bereitet der Hersteller den Einstieg in das US-Geschäft vor – zunächst online.

