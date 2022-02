Dr. Oetker

Der Twitter-Nutzer "Stullen Andreas" lieferte nicht nur die ursprüngliche Idee. Er darf auch jetzt den Launch begleiten.

Limitiertes Produkt mit Kultpotenzial Dr. Oetker und Iglo lancieren Fischstäbchen-Pizza

Ab dem 1. April bringt Dr. Oetker unter dem pompösen Namen Pizza Bastoncini di Pesce offiziell die im Twitterversum immer wieder geforderte Fischstäbchen-Pizza in den Handel. Hinter der limitierten Edition steht eine Markenkooperation mit Iglo, das seinen Markenhelden Käpt'n Iglo sogar für das Verpackungsdesign freigab.

Die auf Twitter geborene Produktidee hat eine mehrjährige Vorgeschichte. Am 12. November 2018 forderte Twitter-User "Stullen-Andreas" auf Twitter zum ersten Mal die Fischstäbchen-Pizza von Dr. Oetker – und brachte damit den Stein ins Rollen. Die Fischstäbchen-Pizza entwickelte sich zum echten Herzensthema der Community und ist laut Aussage des Unternehmens auf dem Twitter-Kanal von Dr. Oetker Pizza Deutschland seitdem nicht mehr wegzudenken.



2020 nutzte Dr. Oetker das Thema als Vorlage für einen Aprilscherz. Zwei Jahre später soll aus dem Spaß nun endlich Ernst werden – wenn auch nur in limitierter Auflage. "Der Einsatz der Community hat sich damit ausgezahlt und wir geben ihr, was sie möchte. Die Fischstäbchen-Pizza ist das erste Community-Produkt in unserem Pizza-Sortiment", sagt Max Steuernagel, Brand Manager Ristorante bei Dr. Oetker. Bei der Entscheidung half sicherlich auch, dass sich Dr. Oetker geschmacklich auf keine imagegefährdenden Abwege begibt. Steuernagel: "Was zunächst komisch klingt, geht geschmacklich voll auf! Das überraschte und überzeugte alle, die es probiert haben."





Für die kulinarische Idee konnte das Unternehmen Fischstäbchen-Hersteller Iglo als offiziellen Kooperationspartner gewinnen. Iglo ist nicht nur mit seinem Marken-Testimonial auf der Pizzaschachtel vertreten, sondern bewirbt die Idee auch in den eigenen Social-Media-Kanälen. Hier findet auch bei Dr. Oetker die Launch-Kommunikation zum Aktionsprodukt statt. Den Auftakt lieferte ein Twitter-Post zu einem Besuch von Stullen-Andreas für die "Endabnahme" der Fischstäbchen-Pizza. Weitere Posts sollen in den kommenden Wochen folgen.



Die Chancen für eine dauerhafte Aufnahme der Fischstäbchen-Pizza ins Sortiment stehen allerdings schlecht. Wer in Zukunft eine Ristorante Pizza Bastoncini di Pesce genießen will, wird sie sich selbst aus der Ristorante Pizza Spinaci und sechs Iglo-Fischstäbchen zusammenbasteln müssen. cam