Lavazza

Lavazza will im Schlüsselmarkt Frankreich weiter wachsen.

Lavazza will die Mehrheit an der französischen Maxicoffee-Gruppe übernehmen. Damit will der italienische Kaffeekonzern seine Präsenz in Frankreich und im E-Commerce-Segment stärken.

