Pawi-Gruppe

Der Verpackungskonzern Pawi produziert unter anderem in Winterthur.

Die Pawi-Gruppe steigt in den polnischen Markt ein und übernimmt das Verpackungswerk Printmax in Warschau. Das Schweizer Unternehmen will so seine internationale Wettbewerbsposition stärken.

