IMAGO / imagebroker

Für Hakle ist ein Käufer gefunden worden.

Die Hängepartie hat ein Ende. Der in die Insolvenz gerutschte Toilettenpapierhersteller Hakle gehört in Deutschland künftig dem italienischen Unternehmen Sofidel. Auch das Werk in Düsseldorf wird übernommen – unklar ist, für wie lange.

Die Zukunft von Hakle ist vorerst gesichert. Der italienische Tissuekonzern Sofidel übernimmt nach LZ-Informationen die Hakle GmbH, die Ende 2022