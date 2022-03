Billa

Die Rewe-Tochter Billa unterstützt Menschen in den Anrainerstaaten der Ukraine.

Viele Handelsunternehmen und Konsumgüterlieferanten wollen den Menschen in der Ukraine und den Flüchtenden helfen. Sie spenden Geld, Lebensmittel, Wasser und Hygieneartikel und befördern sie teilweise selbst in die Grenzregionen. Was man dabei beachten sollte, erklärt Adam Widera, Experte für Humanitäre Logistik.

