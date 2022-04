IMAGO / ITAR-TASS

AB Inbev bearbeitet den Markt in Russland zusammen mit Efes. (Archivbild)

Wegen des Rückzugs aus Russland muss AB Inbev einen Milliardenbetrag abschreiben. Der Brauereikonzern will seine Beteiligung an dem Joint Venture mit Efes, über das der Konzern in Russland tätig ist, an den Partner veräußern. Gleichzeitig stellt sich das Unternehmen mit einer Umstrukturierung im obersten Management auf das schwierige Jahr ein.

Wegen des Rückzugs aus Russland muss AB Inbev einen Milliardenbetrag abschreiben. Der Brauereikonzern will seine Beteiligung an dem Joint Ventur