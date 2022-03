IMAGO / Future Image

Coca-Cola wird es in Russland bald nicht mehr geben.

Bislang blieb im Dunkeln, wie genau Coca-Cola HBC sein Geschäft in Russland stilllegen will. Jetzt will der Abfüller Verkauf und Vertrieb beenden. Und auch aus der Konzernzentrale in Atlanta fließt aufgrund des Ukraine-Kriegs kein Getränke-Konzentrat mehr nach Russland.

