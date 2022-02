Hochland

Blick auf das Hochland-Werk im russischen Prokhorovka.

Die deutschen Molkereien DMK, Ehrmann und Hochland spüren noch keine Auswirkungen auf ihre Betriebe in Russland. Sie produzierten autark in Russland für Russland, heißt es unisono. Derweil schließt Nestlé Werke in der Ukraine.

Die deutschen Molkereien DMK, Ehrmann und Hochland spüren noch keine Auswirkungen auf ihre Betriebe in Russland. Sie produzierten autark in Russ