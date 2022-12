IMAGO / Lobeca

Lücken in den Regalen wurden häufiger: Teils sind die Ursachen Lieferstopps, teils Auslistungen, teils fehlt aus anderen Gründen Ware.

Das Jahr 2022 hat deutliche Spuren in der Beziehung zwischen Handel und Industrie hinterlassen. In einer Umfrage des europäischen Markenverbands gab etwa jeder dritte Hersteller an, von Auslistungen bedroht oder betroffen zu sein.

