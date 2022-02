Foto: E. Matthäus

Tradition und Moderne: Die Konzernverwaltung von Zott in Mertingen.

Die Molkerei Zott tritt nach dreijähriger Konsolidierung in die nächste Phase der Umstrukturierung. Verstärkte Investitionen in Kernmarken sowie Kernmärkte und der Vorstoß in gleich zwei neue Marktsegmente sollen den Umsatz wieder steigen lassen.

