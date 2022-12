Thomas Fedra

Schrumpfender Markt und veränderte Verbraucherwünsche - der Deutsche Fleisch Kongress hat die zentralen Branchenthemen aufgegriffen.

Experten erwarten bedeutende Veränderungen in der Fleischindustrie schon im nächsten Jahr. Die großen Überkapazitäten und sinkende Nachfrage zwingen zur Anpassung der Strukturen. Diese und mehr Themen wurden am Deutschen Fleisch Kongress in Mainz diskutiert.

