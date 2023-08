Hans Pastyrik

"Vieles ist unklar": Drohende Werbeverbote beschäftigen den Bonbonmacher Perry Soldan.

Die Corona-Delle hat der Em-eukal-Hersteller Dr. C. Soldan überwunden, gänzlich unbelastet blickt Perry Soldan allerdings nicht in die Zukunft. "Die politischen Rahmenbedingungen in unserem Land machen wir als Unternehmer zunehmend Sorgen", sagt der Geschäftsführende Gesellschafter des Bonbonherstellers im Gespräch mit der LZ.

Alles würde "komplizierter, reglementierter und trotzdem weiß man nicht, womit man rechnen muss und wie man planen soll". Gemeint ist etwa