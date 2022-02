IMAGO / agefotostock

Der Schweizer Nahrungsmittelkonzern verlagert seinen Schwerpunkt zunehmend Richtung Gesundheitsprodukte.

Während Nestlé hierzulande seine Wassermarke Vittel vom Markt nimmt, baut der Konzern seine Präsenz in anderen Geschäftsfeldern und Regionen weiter aus. In den USA übernehmen die Schweizer jetzt die Mehrheit an dem Shake-Hersteller Orgain.

Während Nestlé hierzulande seine Wassermarke Vittel vom Markt nimmt, baut der Konzern seine Präsenz in anderen Geschäftsfeldern