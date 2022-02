Verdino

Verdino produziert bisher sein komplettes Sortiment in Rumänien.

Der rumänische Veggie-Hersteller Verdino Green Foods startet mit veganer Tiefkühlpizza auf dem deutschen Markt und plant ein eigenes Werk in Brandenburg. Das Unternehmen ist nach eigenen Angaben bereits bei Rewe in den Regalen und will sein Sortiment im Handel deutlich ausbauen.

Der rumänische Veggie-Hersteller Verdino Green Foods startet mit veganer Tiefkühlpizza auf dem deutschen Markt und plant ein eigenes Werk i