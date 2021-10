Meatless Farm

Wortwitz: Mit einer humorvollen Kampagne hat Meatless Farm in Großbritannien auf sich aufmerksam gemacht.

Das britische Startup Meatless Farm bietet seine veganen Fleischalternativen ab sofort erstmals im deutschen LEH an. Zuerst ist das Sortiment in 730 Filialen von Kaufland erhältlich, ab Ende Oktober auch in 200 Real-Häusern. Zudem wird der Schnell-Lieferdienst Gorillas die Produkte in gut 20 deutschen Städten ausliefern.

