The Plantly Butchers

Hans-Ewald Reinert (2.v.r.) und Sven Wieken (1.v.l.) stellen das Veggie-Konzept von The Plantly Butchers vor

Der Wursthersteller The Family Butchers (TFB) will im April 2022 ebenfalls vegetarische und vegane Fleischalternativen auf den Markt bringen. Unternehmenschef Hans-Ewald Reinert hat große Ambitionen in dem wachsenden Segment.

