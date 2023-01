Africa Studio/stock.adobe.com

Fleischersatz wird oft aus Soja hergestellt. Die vegetarische Bratwurstalternative von Grillido enthält diesen Rohstoff unter anderem auch.

Südzucker will mehr über die Wünsche der Verbraucher im Veggie-Bereich erfahren. Über die Tochtergesellschaft Beneo beteiligt sich der Konzern an dem Startup Grillido – und hofft, dichter an die Kunden heranzurücken.

