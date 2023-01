Tindle

Das Schnitzel ist eines von mehreren pflanzlichen Produkten, die Tindle ab sofort auch im deutschen Einzelhandel vertreibt.

Das Startup Next Gen Foods hat seine pflanzliche Hähnchenalternative Tindle in Deutschland bislang nur an die Gastronomie verkauft. Jetzt liegen die Produkte auch in den Regalen zweier Einzelhändler.

