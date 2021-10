Veganz

Neue Plattform: Veganz-Marketingvorstand Moritz Möller will die Marke stärker im Sportler- und Fitnessbereich platzieren.

Veganz will im Out-of-Home-Markt stärker Fuß fassen. Gegenüber der Lebensmittel Zeitung bestätigt Marketing-Vorstand Moritz Möller entsprechende Gespräche mit Event- und Betriebscaterer Aramark. Die Präsenz in Fußballstadien will Veganz direkt über Bundesliga-Clubs vorantreiben und untermauert seine Vegan-Strategie mit einer neuen Trendstudie für Europa.

