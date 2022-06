IMAGO / U. J. Alexander

Die Tests auf angeblich verwendetes Separatorenfleisch in Würsten und Aufschnitt sorgen nicht nur bei den Herstellern für helle Aufregung (Symbolbild).

In einem Bericht werfen Spiegel und NDR großen Fleischproduzenten wie Tönnies und Wiesenhof die nicht deklarierte Verwendung von Separatorenfleisch in Würsten und Aufschnitt vor. Das zeige eine neue Testmethode. Die Hersteller dementieren heftig und stellen das Prüfverfahren in Frage.

In einem Bericht werfen Spiegel und NDR großen Fleischproduzenten wie Tönnies und Wiesenhof die nicht deklarierte Verwendung von Separator