IMAGO / Panthermedia

Alma will den deutschen Wasser-Markt konsolidieren.

Der französische Wasser-Konzern Alma will seine Einkaufstour in Deutschland fortsetzen. Jetzt verhandelt der Edeka-Partner über den Kauf des bekannten Abfüllers Förstina – in trockenen Tüchern ist der Deal aber noch nicht.

Die Alma-Gruppe hat ein neues Übernahmeziel in Deutschland gefunden: Der französische Wasser-Abfüller hat beim Bundeskartellamt d