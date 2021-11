Schumacher Packaging

Werk von Schumacher Packaging am Stammsitz in Ebersdorf.

Der Online-Handel boomt, die Nachfrage nach Verpackungsmaterial steigt. Als Reaktion darauf greift der bayerische Kartonhersteller Schumacher Packaging tief in die Tasche und investiert 700 Mio. Euro in seine Pappe- und Papierfabriken. In Greven bei Münster soll Europas bislang größtes Wellpappe-Werk entstehen.

