Noch mehr Technik in Graaffs Gewächshaus

Rheinlandgemüse Hydro vermarktet über Vitfrisch

Sowohl Kopf- als auch Multicolorsalate, die durch die Wurzelballen länger haltbar sind, sollen künftig ganzjährig und bundesweit bei Kaufland verfügbar sein. Zur Einführung wurden sie für 99 Cent angeboten, regulär ist ein Verkaufspreis von 1,39 Euro veranschlagt.Auch im rund 80 km südlich gelegenen Vettweiß hat Elisabeth Graaff einen zweistelligen Millionenbetrag investiert, um den elterlichen Hof um ein Hydroponik-Gewächshaus mit 2,5 ha Größe zu bereichern.Ihr Multicolorsalat wächst jedoch nicht auf schwimmenden Platten, sondern in einem Rinnensystem. Das habe den Vorteil, dass flexibler auf Kundenanfragen reagiert werden könne – etwa in Bezug auf die Größe der Salatköpfe. Allerdings sei dies noch technikintensiver. Doch in dem knappen halben Jahr, in dem die 27-Jährige sich in ihre neue Gewächshauswelt eingefuchst hat, habe es erstaunlich wenige Komplikationen gegeben, so Graaff. "Je mehr ich über jeden einzelnen Sensor gelernt habe, desto besser lief es."Mit Zahlen zur Ressourceneinsparung gegenüber Freilandkulturen ist Graaff vorsichtig, denn dafür müssten erst einmal Daten über einen längeren Zeitraum gesammelt werden. Überzeugt ist sie jedoch von der hundertprozentigen Flächenauslastung, dem geringen Personalbedarf und der Möglichkeit, zusätzlichen Absatz zum Freilandanbau generieren zu können.Die komplette Inbetriebnahme des unter Rheinlandgemüse Hydro GmbH & Co. KG firmierenden Gewächshauses mit Abpack-, Energie-, Wassertechnik- und Büroräumlichkeiten ist bis Ende des Jahres vorgesehen. Die Vermarktung des Salats erfolgt über die Vitfrisch eG, mit der die Unternehmerin schon lange zusammenarbeitet. Von Graaffs Konzept überzeugt ist auch der Gemüsering Stuttgart, der mit 45 Prozent an ihrem Unternehmen beteiligt ist.Dass sich das Salatgeschäft lohnen kann, zeigen aktuelle GfK-Zahlen: Bis Juni haben die Marktforscher einen Mengenzuwachs bei Salat-/Blattgemüse von plus 2 Prozent im LEH gegenüber dem vergleichbaren Vorjahreszeitraum ermittelt. Salat mit Wurzel, wie er in den Hydroponik-Kulturen angebaut wird, "performt sowohl bei Mengen-, Umsatz- sowie Käuferentwicklung deutlich überproportional", heißt es aus Nürnberg.