imago images / Newscast

Häagen-Dazs wird künftig von Genuport Trade vertrieben.

General Mills fährt in Deutschland unterschiedliche Strategien: Einerseits will der US-Konzern die Marke Old El Paso zurück auf den Markt bringen. Andererseits streicht er seinen Vertrieb drastisch zusammen.

General Mills fährt in Deutschland unterschiedliche Strategien: Einerseits will der US-Konzern die Marke Old El Paso zurück auf den Markt b