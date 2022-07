Unternehmen

Just Spices soll künftig den Vertrieb für seinen Mutterkonzern Kraft Heinz übernehmen.

Kraft Heinz hat seine Vertriebskooperation in Deutschland mit Hengstenberg beendet. Das vor rund einem halben Jahr zugekaufte Gewürz-Unternehmen Just Spices soll in den deutschen Außendienst des US-Konzerns einsteigen.

