Während einige Unternehmen auf Sonderzahlungen setzen, erhöht Lieken die Löhne schon vor Ablauf des aktuellen Tarifvertrags. So will die Großbäckerei Belastungen ihrer Mitarbeiter durch die starke Inflation ausgleichen.

Fachkräfte sichern

Die Großbäckerei Lieken hat eine vorgezogene Lohnerhöhung für ihre Mitarbeiter angekündigt. Obwohl der Flächentarifvertrag noch bis zum ersten Quartal 2023 läuft, zahlt das Unternehmen seinen Mitarbeitenden bereits ab dem 1. Dezember dieses Jahres 3,5 Prozent mehr Entgelt. Außertariflich Beschäftigte erhalten 3 Prozent. Die Erhöhung für die rund 2000 Mitarbeitenden werde bei einem späteren Tarifabschluss angerechnet, heißt es in einer Mitteilung. Lieken betreibt deutschlandweit insgesamt acht Werke.CEO Christian Hörger verweist in dem Schreiben auf eine sehr hohe Auftragslage, weshalb die Warenverfügbarkeit ein zentraler Aspekt sei. "Und gerade in diesen finanziell angespannten Zeiten sind es unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die täglich unsere Lieferfähigkeit sicherstellen." Eine vorgezogene Entgeltanpassung sei daher "soziale Verantwortung".Das Unternehmen möchte mit dem Schritt "Fachkräfte durch attraktive Entlohnung binden" und Mitarbeiter durch die prozentuale Erhöhung längerfristiger finanziell entlasten, als es mit einer Einmalzahlung möglich wäre.