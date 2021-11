Thomas Schindel

Edeka-Mehrbetriebsunternehmer Manuel Kuhn: "Wir können Prozesse enger am Umfeld ausrichten und sie - vor allem - viel schneller durchsetzen."

Edeka Südwest hat inzwischen rund zwei Drittel der ehemaligen K&U-Vorkassenbäckereien privatisiert. Die Website und die Präsenzen in den sozialen Medien führen ins Leere. Dafür ist jetzt die Marktbäckerei am Netz, sowohl digital wie draußen auf der Fläche. Bei den Edeka-Kaufleuten wurde umgeflaggt, sie selbst sind jetzt auch Bäcker in Eigenregie.

