Jahrelange Entwicklungsarbeit: Mit Mitte Home lässt sich Wasser nicht nur sprudeln, sondern auch reinigen und mineralisieren.

Das prominent finanzierte Startup Mitte will in Kürze seine ersten Wassersprudler verkaufen. Um das Tempo in der Wachstumsphase hoch zu halten, startet Mitte zudem eine weitere Finanzierungsrunde - mit einer erfahrenen Investmentmanagerin auf dem neu geschaffenen CFO-Posten.

