Blue Sun beliefert aus Spanien den deutschen Markt bislang mit Markenprodukten wie Wonderwasch und Artikeln unter Lizenzmarken.

Der spanische Waschmittelhersteller Blue Sun will in Deutschland künftig auch als Handelsmarkenhersteller auftreten. Mit einer eigenen Marke greift der Hersteller die Öko-Putzmittel der Konkurrenz an.

