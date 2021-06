[M] IMAGO / Jörg Halisch, P&G

Astrid Teckentrup wird neue Deutschlandchefin von Procter & Gamble.

Procter & Gamble hat ab dem 1. Juli eine neue Chefin für den deutschsprachigen Raum. Die erfahrene Procter-Managerin Astrid Teckentrup löst Franz-Olaf Kallerhof ab, der nach sechseinhalb Jahren an der Spitze der D-A-CH-Region in den Ruhestand geht. Teckentrups Nachfolger an der Verkaufsspitze steht auch schon fest.

