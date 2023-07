IMAGO / Manfred Segerer

Auf den Insolvenzantrag vor drei Wochen folgt nun die Geldgebersuche für die J. Weck GmbH und Co. KG.

Am 19. Juni hat die J. Weck GmbH und Co. KG den Gang zum Amtsgericht angetreten, nun startet der vorläufige Insolvenzverwalter die Suche nach geeigneten Investoren. In dieser Zeit soll der Betrieb wie gewohnt weitergehen – und an manchen Stellen optimiert werden, etwa beim Preis.

Drei Wochen nach dem Insolvenzantrag beginnt beim Hersteller der bekannten Weck-Gläser die Investorensuche. "In dieser Woche wird ein Kurzprofil