imago images / Manfred Segerer

Ein neuer Brunnen bei Lüneburg hätte auch Wasser für die Marke Vio liefern sollen.

Coca-Cola will entgegen ursprünglicher Pläne keinen weiteren Brunnen mehr in Lüneburg bauen. Wegen Absatzrückgängen am Wassermarkt bestehe dafür inzwischen kein Bedarf mehr.

Coca-Cola will entgegen ursprünglicher Pläne keinen weiteren Brunnen mehr in Lüneburg bauen. Wegen Absatzrückgängen am Wasse