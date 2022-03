IMAGO / imagebroker

Henkel will in Russland zwar nicht mehr investieren und werben.

Aus Protest gegen Putins Einmarsch in die Ukraine will der Düsseldorfer Henkel-Konzern absehbar kein Geld mehr in seine russischen Standorte investieren. Sämtliche Sponsoring-Aktivitäten in dem Land werden eingestellt, außerdem soll es in staatlichen russischen Medien keine Henkel-Werbung mehr geben.

