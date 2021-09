imago images / A. Friedrichs

Die Unilever-Tochter Ben & Jerry's ist bekannt dafür, sich für seine Werte einzusetzen.

Die Ankündigung von Eismarke Ben & Jerry's, sich aus den israelischen Siedlungsgebieten zurückzuziehen, stößt in New Jersey auf Kritik. Der US-Bundesstaat will Aktien und Anleihen der Unilever-Tochter in Millionenhöhe veräußern und beruft sich dabei auf ein Gesetz.

