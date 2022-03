Thomas Fedra

Die ukrainische Handelskette Fora nimmt Coca-Cola-Produkte aus ihren Regalen (Symbolfoto).

In Russland produzierende internationale Unternehmen befinden sich weiterhin in Bedrängnis. Über Social Media kündigt nun eine ukrainische Handelskette die Auslistung von Coca-Cola an – und begründet den Schritt mit der Tätigkeit des Unternehmens in Russland.

