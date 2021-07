Unternehmen

Uwe Kämpfer: Setzt auf Rebenschätze.

Die Württemberger Weingärtner Zentralgenossenschaft WZG ist 2020 so stark gewachsen wie seit Jahren nicht. Süße Markenweine waren weit stärker gefragt als die Klassiker. In diesem Jahr stehen Preiserhöhungen an.

