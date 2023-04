Zimmermann-Graeff & Müller

Der Unternehmenssitz der Weinkellerei Zimmermann-Graeff & Müller GmbH befindet sich in Zell an der Mosel.

Die Übernahme der Weinkellerei Zimmermann-Graeff & Müller (ZGM) durch den französischen Marktführer Les Grands Chais de France ist perfekt. Am Mittwoch wurde der Verkauf vollzogen. Eine Kapitalerhöhung sichert die Weiterführung.

Der Verkauf der zweitgrößten deutschen Weinkellerei ZGM in Zell an den französischen Marktführer Grand Chais (CGF) in Petersbach