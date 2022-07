Im share Impact Update 2021 findet man alle Meilensteine und Highlights.

Gesellschaftliche und ökologische Verantwortung übernehmen ist für Unternehmen ein Muss geworden, das beweist dievon share und appinio 2021. Für share und seine Handelspartner:innen ist das schon lange ein wichtiges Thema, so betont Philipp Aichele, Bereichsleiter Einkauf Drogerie bei Müller Handels GmbH & Co.KG: „Müller sieht sich in der Pflicht, aufzuzeigen, dass bewusster Konsum strukturell nachhaltig sein muss. Das betrifft einerseits den ressourcenschonenden Umgang mit unserer Umwelt, gilt aber auch für die Unterstützung sozialer Projekte. Getreu dem Motto: Ich tue mir selbst etwas Gutes und helfe damit außerdem unserer Umwelt und anderen. Wir sind überzeugt, wir müssen das Konzept des sozial nachhaltigen Konsums etablieren!“ Ein positiver Einfluss ist in jedem Sektor möglich. Alle Unternehmen haben die Chance, sich zu engagieren – hierfür geht share alsmit gutem Vorbild voran und möchte andere Unternehmen inspirieren, das Gleiche zu tun.„Im letzten Jahr haben wir Rekorde geknackt: Wir konnten unser Sortiment auf über 100 Produkte erhöhen, und das share Team ist auf über 100 Mitarbeiter:innen gewachsen. Jetzt steht die nächste 100er Marke an: Gemeinsam mit unserer Community über 100 Millionen shares erreichen und damit noch mehr Menschen ein besseres Leben ermöglichen. Wir glauben fest an dasund an den Wunsch nach sozialer Gerechtigkeit in allen Menschen,“ so Ben Unterkofler, Co-Gründer von share. Die 100 Mio shares Marke wird share übrigens bald knacken - was für ein großartiger Erfolg!Dasvon share kann kostenlos unter diesem Link heruntergeladen werden