Industrie PC Harmony P6

Softwarelösungen für spezifische Anwendungsfälle

Zwar ist das Automatisierungsniveau in vielen Betrieben der Lebensmittel- und Verpackungsindustrie bereits sehr hoch. Mithilfe einer ganzheitlichen Vernetzung sämtlicher Produktionsmittel im Sinne des „Industrial Internet of Things“ (IIoT) kann in den meisten Fällen jedoch nochgenutzt werden. Durch Schaffung von weiteren Datenpunkten sowie einer unternehmensweiten Zusammenführung sämtlicher Betriebsdaten (z.B. Maschinendaten) erhöht sich die Sichtbarkeit auf die automatisierten Prozesse. Mithilfe entsprechender Softwareapplikationen ist es dann beispielsweise möglich, Anlagen vorausschauend zu warten, Energie und Rohstoffe effizienter zu nutzen und sämtliche Abläufe sicherer zu gestalten.Damit in diesem Sinne auch herstellerheterogene Maschinenlandschaften nachträglich in ein Vernetzungskonzept integriert werden können, hat Schneider Electric mit seinermit Softwarebundle) einen besonders leistungsstarken Industrie-PC auf den Markt gebracht. Dieser ist mit über 300 Kommunikationsprotokollen für alle gängigen Steuerungssysteme ausgestattet und damit insbesondere für die Datenzusammenführung in Brownfieldanlagen geeignet. Zur Nutzung der Daten – etwa für die Optimierung von Wartungs- und Serviceeinsätzen – kann auf der GreenBox zum Beispiel die skalierbare System-Plattform von AVEVA installiert werden. Diese führt Daten standortübergreifend zusammen und gewährt von einem zentralen Ort aus Echtzeiteinblicke in sämtliche Aspekte eines Unternehmens.