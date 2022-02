Andreas Walz

Steht vor Veränderung: Am Standort Mayen produziert Ontex ab Sommer nicht mehr.

Verlorene Lidl-Aufträge und ein schwieriges Geschäft in Südamerika haben den Windellieferanten Ontex in Bedrängnis gebracht. Durch Effizienzsteigerungen und neue Wachstumsfelder soll der Umsatz in Deutschland dennoch verdoppelt werden.

